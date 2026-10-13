Brutta tegola per il Milan, che perde Alexis Saelemaekers per diversi mesi. L’esterno belga è stato sottoposto ad Amsterdam a un intervento chirurgico alla caviglia destra, con un’operazione di pulizia artroscopica e stabilizzazione perfettamente riuscita. I tempi di recupero si preannunciano però piuttosto lunghi, con il rientro che potrebbe avvenire soltanto tra cinque o sei mesi. Saelemaekers sarà dunque costretto a saltare numerosi appuntamenti di campionato e, salvo recuperi decisamente anticipati, anche la sfida contro la Fiorentina. Milan e viola si affronteranno infatti il prossimo 6 gennaio a San Siro.

Anche Matteo Gabbia deve fare i conti con un infortunio pesante, che potrebbe tenerlo lontano dai campi fino al 2027. Si tratta di una lesione muscolare, dopo che il centrale era uscito in Sassuolo-Milan.