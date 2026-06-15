Svezia? No, meglio Trump. Ibrahimovic “diserta” la prima gara ed è polemica

Nonostante il netto successo per 5-1 della Svezia contro la Tunisia all'esordio del Mondiale, Zlatan Ibrahimovic ha fatto discutere per la sua assenza allo stadio di Monterrey, in Messico. Il dirigente del Milan, impegnato come commentatore per Fox durante il torneo, ha preferito infattoi partecipare al gala Ufc organizzato alla Casa Bianca per festeggiare gli 80 anni di Donald Trump e il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Durante l'evento, il grande appassionato di MMA ha condiviso sui social un video del ring allestito all'esterno della residenza presidenziale, venendo immortalato seduto al fianco di Gerry Cardinale. La presenza del proprietario del Milan e azionista di Paramount (gruppo che detiene i diritti TV della Ufc negli USA) non è passata inosservata ai tifosi rossoneri, che attendono ancora novità societarie su allenatore e direttore sportivo.