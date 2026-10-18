Serata nerissima per la Juventus, travolta 3-0 all’Allianz Stadium dalla Lazio di Gattuso. Al termine della gara Luciano Spalletti non ha cercato attenuanti, ammettendo la netta inferiorità dei bianconeri: «Sicuramente è stata una Juve inferiore. Non abbiamo avuto né il pallino del gioco né idee su dove portare la partita. Siamo stati lenti sia di gambe che di testa». Il tecnico ha poi indicato ciò che è mancato soprattutto sul piano caratteriale: «Non ci sono tattiche e sistemi se non ci si mette ritmo e cuore. Bisogna far vedere una reazione e non lasciarsi abbandonare agli eventi».

Spalletti ha quindi annunciato una riflessione profonda sul lavoro da portare avanti alla Continassa: «Abbiamo solo due possibilità: intervenire sul modo in cui parliamo e ci comportiamo con la squadra oppure sulla metodologia di lavoro. Qualcosa bisogna modificarlo». E il tecnico non ha escluso di mettere in discussione anche se stesso: «Sono rimasto sorpreso dalla prestazione. Dovrò auto-analizzare il rapporto con la squadra. I giocatori si rendono conto anche da soli che quello che abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene». La Juventus rimane così ferma a 11 punti dopo sette giornate, mentre la Lazio sale a quota 19 e aggancia l’Inter in vetta.