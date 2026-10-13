Il motivo della squalifica di Spalletti in Cagliari-Juventus: la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico bianconero
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Il movimentato finale di gara della sesta giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus, terminato sul punteggio di 1-1, porta strascichi pesanti in casa bianconera. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto un turno di squalifica al tecnico Luciano Spalletti, fermato insieme all'allenatore dei sardi Fabio Pisacane a causa dei disordini scoppiati subito dopo il triplice fischio.
Le motivazioni del provvedimento su Spalletti
Al centro della sanzione c'è la condotta tenuta dal tecnico toscano nei momenti immediatamente successivi al termine del match, giudicata determinante nello scatenare il parapiglia a bordo campo.
Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Lega, Spalletti è stato squalificato per "avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine".
Un comportamento che ha provocato la reazione di Pisacane, punito anch'esso con una giornata di stop per aver alimentato il confronto. A causa del provvedimento, Spalletti non potrà sedere sulla panchina della Juventus nella prossima sfida di campionato contro la Lazio.
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