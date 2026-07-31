L'ex commissario tecnico, oggi allenatore della Juventus, commenta le ultime vicende a livello azzurro
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
A margine dell'amichevole vinta contro il Nizza (2-0), il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha avuto modo di commentare quanto avvenuto nei giorni scorsi sul fronte Federcalcio. Le sue parole:
Maldini era il volto nuovo di cui aveva bisogno la FIGC. È stato come quando è necessario fare un aggiornamento sul telefono ma, era troppo vecchio e non è stato possibile farlo. Anziché comprarlo nuovo siamo rimasti con quello vecchio senza averlo aggiornato. Abbiamo messo la marcia sbagliata: dovevamo mettere la quarta, siamo rientrati in seconda. Se Mancini e Ranieri sono la soluzione giusta? Questo non lo dico. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati con l'auto in corsa. Invece di mettere la quarta è rientrata la seconda e si è viaggiato così, si è sbagliato a mettere la marcia.
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