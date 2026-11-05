Il sindaco di Como ha avuto modo di esprimersi sul Sinigaglia confrontandolo con altri stadi d'Italia

Redazione VN
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VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam

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Alessandro Rapinese, sindaco di Como, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Fabregas. Le sue parole sulla partita di Champions League e sullo stadio:

Le tempistiche sono ancora più impressionanti dei nove gol di ieri sera. Como ha dimostrato non soltanto all'Italia, ma all'Europa, che in 89 giorni si può rifare una curva. Dal punto di vista della procedura, adesso loro devono ripresentare il progetto con un piano economico-finanziario. Noi ci avvarremo di società esterne specializzate per verificare che sia tutto coerente. Il grosso vantaggio è che fin dall'inizio della campagna elettorale, che poi ci ha visto vincenti, abbiamo detto chiaramente che volevamo lo stadio nuovo lì.
Como 1907 v AS Roma - Serie A

Ha poi continuato:

Devo riconoscere un piccolo merito anche a questa amministrazione perché abbiamo sempre avuto le idee chiare e non abbiamo perso tempo, come è successo in altre parti d'Italia. Sarebbe bello dare a questa società l'opportunità di esprimersi in uno stadio adeguato. Non che il Sinigaglia attuale non mi piaccia, ma ormai siamo una realtà europea e sarebbe bello avere uno stadio più europeo.

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