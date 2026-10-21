Il momento non brillante della formazione partenopea si è riversato anche fuori dal campo con un battibecco pubblico tra l’ex capitano Giuseppe Bruscolotti e l'attuale capitano Di Lorenzo. Tutto è nato dalle parole pronunciate da Bruscolotti a SpazioNapoli, dove ha criticato la mancanza di carisma nei singoli:

L’addio di Lukaku è stato un problema, perché era l’unico giocatore con il carisma necessario per provare a risollevare la situazione. De Bruyne, invece, è uno dei tanti e sembra non essere particolarmente coinvolto. Anche il capitano, pur essendo valido in campo, lascia a desiderare sotto altri aspetti.

Non si è fatta attendere la risposta del numero 22 azzurro che attraverso i social ha commentato così:

Una cosa è sicura: potrò anche essere poca roba, ma quando avrò 75 anni e sarò un ex capitano non mi metterò certo a criticare pubblicamente lo spogliatoio del Napoli senza conoscere le dinamiche dall’esterno, alimentando polemiche inutili. Avevo un ricordo diverso di te dopo il nostro incontro alla festa del Centenario. Ti mando un abbraccio, caro Bruscolotti.

Il tutto si è chiuso con il messaggio distensivo di Bruscolotti a Gianlucadimarzio.com: "Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa".