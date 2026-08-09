Meno 15 all'inizio del campionato per la Fiorentina di Fabio Grosso, che in Serie A debutterà il prossimo 24 agosto a Roma, per il monday night della prima giornata. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, pronti via, dovranno però fare a meno del loro capitano, Lorenzo Pellegrini, del resto come sta già accadendo in queste settimane di preparazione. Fresco di rinnovo contrattuale fino alla prossima stagione, il centrocampista dei capitolini è stato frenato quest'estate dai problemi fisici.

In particolare, come riporta Il Tempo, Pellegrini non ha ancora recuperato appieno dal problema al tendine per cui è stato operato lo scorso giugno. La speranza della Roma è quello di recuperarlo per settembre, tra la terza e quarta giornata di campionato, in modo da reinserirlo gradualmente in squadra. Dunque niente Fiorentina per lui.