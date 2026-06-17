Arrivano ottime notizie per la Roma e non solo. Come si legge su Gazzetta.it la prima Camera del Cfcb (Organo di Controllo Finanziario dei Club) ha comunicato diverse decisioni che fanno sorridere i club italiani, decisamente meno il Marsiglia. La Uefa ha ufficializzato le sanzioni relative al monitoraggio finanziario dei club europei. Si legge nella nota “Inter, Milan, Monaco, Beşiktaş, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo. Tra le società sanzionate c'è invece la Roma che dovrà versare una multa complessiva di 6 milioni di euro, cifra che rappresenta un segnale incoraggiante rispetto alla situazione ereditata dai Friedkin negli anni precedenti. E che era stata messa già in preventivo dalla proprietà americana.
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Roma sanzionata dalla Uefa. Inter e Milan salve. Marsiglia, che stangata
Le ragioni della multa—
La sanzione è composta da due diverse violazioni. Due milioni di euro sono legati al lieve superamento dell’obiettivo intermedio previsto per l’esercizio finanziario concluso nel 2025, mentre i restanti quattro milioni derivano dal mancato rispetto del rapporto tra costi della rosa e ricavi, che nell’anno solare 2025 ha superato la soglia del 70% fissata dalla Uefa. A Nyon, infatti, la posizione del club viene oggi considerata sensibilmente migliorata rispetto al passato e questo permette di sorridere in vista della scadenza del settlement agreement del 30 giugno.
Marsiglia nei guai—
Decisamente diverso il discorso legato al Marsiglia. Il club francese ha mancato l’obiettivo finale del settlement agreement e deve correre ai ripari per limitare i danni. Per questo la Uefa ha inflitto una multa più pesante, da 10 milioni di euro. E inoltre una possibile esclusione dalle competizioni europee per i prossimi tre anni, oltre a forti limitazioni sul mercato in entrata. Una misura però sospesa e legata a eventuali future violazioni. Ad ora la partecipazione all’Europa League dovrebbe essere salva, a patto che la situazione migliori.
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