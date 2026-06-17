Roma sanzionata dalla Uefa. Inter e Milan salve. Marsiglia, che stangata

La Uefa ha ufficializzato le sanzioni relative al monitoraggio finanziario dei club: tra le società più coinvolte figura la Roma

Redazione VN 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 20:35)

Arrivano ottime notizie per la Roma e non solo. Come si legge su Gazzetta.it la prima Camera del Cfcb (Organo di Controllo Finanziario dei Club) ha comunicato diverse decisioni che fanno sorridere i club italiani, decisamente meno il Marsiglia. La Uefa ha ufficializzato le sanzioni relative al monitoraggio finanziario dei club europei. Si legge nella nota “Inter, Milan, Monaco, Beşiktaş, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo. Tra le società sanzionate c'è invece la Roma che dovrà versare una multa complessiva di 6 milioni di euro, cifra che rappresenta un segnale incoraggiante rispetto alla situazione ereditata dai Friedkin negli anni precedenti. E che era stata messa già in preventivo dalla proprietà americana.

Le ragioni della multa — La sanzione è composta da due diverse violazioni. Due milioni di euro sono legati al lieve superamento dell’obiettivo intermedio previsto per l’esercizio finanziario concluso nel 2025, mentre i restanti quattro milioni derivano dal mancato rispetto del rapporto tra costi della rosa e ricavi, che nell’anno solare 2025 ha superato la soglia del 70% fissata dalla Uefa. A Nyon, infatti, la posizione del club viene oggi considerata sensibilmente migliorata rispetto al passato e questo permette di sorridere in vista della scadenza del settlement agreement del 30 giugno.

Marsiglia nei guai — Decisamente diverso il discorso legato al Marsiglia. Il club francese ha mancato l’obiettivo finale del settlement agreement e deve correre ai ripari per limitare i danni. Per questo la Uefa ha inflitto una multa più pesante, da 10 milioni di euro. E inoltre una possibile esclusione dalle competizioni europee per i prossimi tre anni, oltre a forti limitazioni sul mercato in entrata. Una misura però sospesa e legata a eventuali future violazioni. Ad ora la partecipazione all’Europa League dovrebbe essere salva, a patto che la situazione migliori.