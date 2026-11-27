VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo

Come riportato dal Messaggero Veneto, l'Udinese si appresta ad affrontare la Fiorentina in piena emergenza per via dei numerosi problemi fisici che stanno affliggendo la rosa. A tenere in apprensione la piazza ci sono le condizioni di Jakub Piotrowski e Matteo Palma, entrambi costretti ai box per affaticamenti muscolari e in forte dubbio per la sfida. Il loro eventuale forfait andrebbe ad aggravare una situazione difensiva già complessa, vista la sicura assenza di Nicolò Bertola per una lesione al semitendinoso e quella di Enzo Ebosse, ancora fuori per il pestone alla caviglia subito in nazionale. In virtù di queste defezioni obbligate, in posizione di centro-sinistra si profila l'impiego dal primo minuto di David Alaba, chiamato al delicato compito di francobollare l'ex compagno di squadra al Real Madrid, Franco Mastantuono.

Le notizie dall'infermeria condizionano in maniera decisiva anche le scelte offensive dei friulani per la gara contro i viola. Sempre secondo il quotidiano udinese, Keinan Davis non verrà rischiato dal primo minuto per evitare ricadute; al suo posto lo staff tecnico si orienta verso la coppia d'attacco formata da Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo.