La Fiorentina ci riprova e dopo la grande delusione patita contro il Frosinone sabato scorso ha un'altra chance, davanti al proprio pubblico, per ottenere i primi tre punti della stagione. Di fronte si troverà un Torino sempre più dalle tinte viola, considerando che il club di Urbano Cairo in questa sessione estiva di mercato ha prelevato dai gigliati ben tre calciatori: Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, entrambi in prestito con diritto di riscatto, raggiunti poi l'ultimo giorno di mercato da Rolando Mandragora, preso a titolo definitivo.

Il nuovo allenatore del Torino, Ignazio Abate, sta incontrando molte difficoltà nel forgiare a sua immagine e somiglianza la compagine granata, un po' come Grosso dall'altra parte. Per il momento il modulo prescelto è il 3-4-2-1 in cui Vlasic ed Adams stazionano alle spalle di Simeone. Comuzzo dovrebbe fare il braccetto difensivo a destra, mentre Fortini l'esterno a tutta fascia a sinistra, un po' come faceva nell'anno di B con la maglia della Juve Stabia. Mandragora, invece, si dovrebbe appropriare subito del centrocampo granata, accanto a Fitz-Jim.