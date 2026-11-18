Come riporta forzamonza.it, nella giornata odierna il tecnico dei biancorossi Ivan Juric ha avuto nuovamente la rosa al completo dopo gli impegni delle Nazionali ed ha iniziato a preparare la sfida di lunedì sera contro la Fiorentina. Quattro i giocatori che al momento sono da valutare in vista del monday night: Jay Robinson, rientrato dalla convocazione dell'Inghilterra U20 con un problema muscolare ma che resta in ballottaggio per un posto nel tridente biancorosso; il capitano Matteo Pessina, recuperato quasi del tutto grazie alla sosta; Cyril Ngonge e Jan Ziolkowski, per il momento tra i più in difficoltà sul piano fisico.

L'allenatore croato contro la Fiorentina confermerà il suo classico 3-4-3 con in porta Tornqvist ed il terzetto difensivo composto dal viola Eddy Kouadio, Goglichidze e probabilmente Lucchesi, supportati sulle fasce da Birindelli e Mangas. A centrocampo Pessina se recupera al 100% dovrebbe essere affiancato da Colombo, mentre davanti i due sicuri del posto sono Varela e Dany Mota, con Robinson terzo attaccante qualora risolva del tutto il suo acciacco fisico.