La Juventus perde Weston McKennie per la trasferta europea contro l'AZ Alkmaar. Il centrocampista statunitense non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di Europa League: come riposrtato da SkySport, Luciano Spalletti ha preferito non correre rischi, anche in considerazione del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

McKennie aveva accusato un affaticamento muscolare durante l'ultima partita contro il Napoli, tanto da essere costretto a lasciare il campo all'intervallo. Le sue condizioni erano quindi da monitorare in vista dell'appuntamento europeo.

Nell'allenamento di mercoledì 4 novembre, lo statunitense ha inizialmente lavorato insieme al resto del gruppo, prima di proseguire individualmente la parte centrale della seduta. Successivamente è tornato ad aggregarsi ai compagni per il torello conclusivo. Una gestione prudente che ha portato Spalletti a escluderlo dalla trasferta olandese.

Adesso l'attenzione si sposta sulla Fiorentina. Domenica 8 novembre, alle 20:45, la Juventus sarà infatti ospite dei viola allo stadio Artemio Franchi, nell'ultimo turno di Serie A prima della sosta per le nazionali. La mancata convocazione in Europa League lascia a McKennie qualche giorno in più per recuperare, con la sua eventuale disponibilità per la sfida di Firenze da valutare nei prossimi allenamenti.