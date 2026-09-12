Un gesto forte, toccante e doveroso per non dimenticare e per continuare a lottare contro la piaga dei femminicidi. Prima del fischio d'inizio della gara casalinga contro il Monza, il Lecce dedicherà un momento di profonda commozione alla memoria di Lorena Isceri, la donna originaria di Squinzano tragicamente uccisa nei giorni scorsi in Toscana per mano dell'ex compagno. Una decisione voluta fortemente dalla società salentina e annunciata attraverso una nota sui propri canali ufficiali.

La deroga al protocollo e il segno rosso sul volto

Per l'occasione, il club giallorosso ha ottenuto un'autorizzazione speciale dai vertici del massimo campionato: "In deroga al protocollo consueto - si legge nel comunicato diffuso dal club - la società ha espressamente richiesto alla Lega Serie A che, al momento dell'ingresso sul terreno di gioco, i giocatori giallorossi vengano affiancati da alcune ragazze con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne".

L'impegno sociale di "Lecce Love" per non rimanere indifferenti

L'importante momento di sensibilizzazione rientra nelle attività promosse da Lecce Love, la divisione sociale della società salentina da sempre attiva nel sociale e nel contrasto a ogni forma di violenza di genere. "Con questo gesto, la società intende stringersi attorno al dolore della famiglia di Lorena e di tutta la comunità salentina, tenendo alta l'attenzione su un orrore che non può e non deve lasciarci indifferenti", ha concluso la società salentina. Un messaggio potente lanciato dal rettangolo verde per unire il mondo del calcio nel ricordo di Lorena.