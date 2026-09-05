Pantaleo Corvino dopo una vita passata dietro la scrivania, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del calcio. L'ex dirigente gigliato ha parlato della sua scelta a Dazn:

"Mi sto godendo la famiglia dopo tanti anni. Dopo aver lasciato la Fiorentina ho voluto rendere qualcosa al mio territorio ma sono stati anni di grandi sforzo. Tenere il Lecce cinque anni in Serie A equivale a vincere uno Scudetto per una società come quella giallorossa, che deve prestare attenzione alla sostenibilità economica. Sono convinto che se ci dovesse essere la possibilità posso tornare, ma per ora mi godo il lavoro di padre e nonno"