Le parole del fantasista argentino di proprietà del Como sul gol segnato a Firenze

Redazione VN
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Il trequartista del Como, Nico Paz, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester United, ha parlato anche del gol segnato a Firenze di testa, valevole per il momentaneo 0-2. Le sue parole:

Il gol di testa più che da Crespo e Batistuta l’ho preso da mio papà. Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti. Lavoro tutti i giorni con il mister e lo staff.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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