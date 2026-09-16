Seduta mattutina per gli uomini di Allegri
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SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anguissa allenamento personalizzato in palestra.
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