VIDEO VN - Grosso: "Cosa mi è piaciuto e cosa no sul ritiro"

Come riporta Il Mattino, Napoli ed il Napoli hanno presentato una doppia candidatura per poter ospitare nel 2032 alcune partite degli Europei. Da una parte c'è sempre e comunque il Maradona o ex San Paolo, che verrà ristrutturato a breve dal Comune e che potrebbe rappresentare una alternativa importante. Poi, invece, ci sarebbe anche il progetto del nuovo impianto di proprietà che la società azzurra conta di realizzare nell'area dell'ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio.

Già durante la conferenza stampa della presentazione di Max Allegri, il Napoli aveva annunciato come il piano per la costruzione del nuovo stadio fosse a buon punto e che i tempi di attesa per l'inizio dei lavori potrebbero essere più brevi del previsto.