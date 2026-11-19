Dopo due settimane, non cambia la politica del club azzurro: Max Allegri non parlerà alla vigilia di Napoli-Torino
VIDEO - Non solo Mastantuono. Doppietta anche per Nico Paz con l'Argentina
Dopo la conferenza stampa annullata alla vigilia di Lazio-Napoli con i giornalisti praticamente già presenti a Castel Volturno, il club azzurro dispone nuovamente il silenzio stampa per il proprio allenatore Massimiliano Allegri. In giornata era stata annunciata per domani la consueta conferenza di presentazione alla vigilia di Napoli-Torino della partita da parte del tecnico livornese, ma dopo qualche ora è arrivato il dietrofront da parte della società.
Con una nota è arrivata la precisazione: "Verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario". Dunque De Laurentiis obbliga nuovamente al silenzio stampa il proprio allenatore, nella speranza, evidentemente, che ciò contribuisca a risolvere i problemi della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA