In casa Monza si chiude l'era Fininvest: ufficiale il passaggio totale delle quote societarie, come da accordi stipulati un anno fa, con il fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Il comunicato del club:
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Monza, ufficiale il cambio proprietà: è finita l’era di Fininvest
Ufficiale il passaggio delle quote societarie in casa Monza: termina dopo anni l'era di Fininvest e arriva un fondo statunitense
In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva
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