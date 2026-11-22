Le parole di Mangas sulle qualità del gioco di Juric e Varela
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L'esterno sinistro del Monza, domani sera avversario della Fiorentina, Ricardo Mangas, arrivato in estate dallo Sporting Lisbona, ha parlato a Sky Sport del gruppo squadra e del lavoro con Ivan Juric. Queste le sue parole:
Siamo una squadra di bambini, serve coraggio. Anche perché questa è una delle caratteristiche principali del calcio di Juric. Abbiamo mentalità e lavoriamo duro, continuando così i risultati poi arrivano.
Su Varela
È il capocannoniere del campionato, ma ha tanto da migliorare. Per me diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo, però tutto dipende da lui.
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