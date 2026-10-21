La Lazio è la sorpresa di questa Serie A, anche se il clima attorno a Claudio Lotito rimane pesante. Repubblica ha pubblicato alcune dichiarazioni di Lotito (datate 30 giugno), nell'ambito dell’inchiesta su presunte pressioni a carico dell’imprenditore per convincerlo a cedere il club biancoceleste:

"C’è un pezzo di politica (…) ma c’è gente che c’ha interessi economici e c’è qualcuno che vuole costringermi a vendere a un prezzo vile. Ancora non si è palesato l’individuo interessato. Lo mantengono nascosto. La Lazio è inscalabile. Chiamassero l’emiro, ma io poi dirò non mi interessa, non la vendo. A Roma essere presidente di un club di calcio, lo dico da senatore, ha una valenza importante perché ha un’interlocuzione con le istituzioni, a tutti i livelli. Do fastidio perché sono una persona un po’ libera"