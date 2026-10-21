Il Como sogna contro il Manchester United. Segui il live con noi
VIDEO - Fabregas stizzito: "Io al posto di Carrick? Una mancanza di rispetto"
Il Como continua nel suo sogno Champions, dopo aver battuto la Fiorentina in campionato. I Lariani sfidano il Manchester United di Michael Carrick. Segui il risultato live con il nostro aggiornamento:
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