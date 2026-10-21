Il Como sogna contro il Manchester United. Segui il live con noi

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Il Como continua nel suo sogno Champions, dopo aver battuto la Fiorentina in campionato. I Lariani sfidano il Manchester United di Michael Carrick. Segui il risultato live con il nostro aggiornamento:

Nico Paz

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