Si ferma Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, per una frattura alla caviglia destra
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Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, si è sottoposto a un intervento a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L'operazione, avvenuta presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, ha avuto esito positivo e il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Una brutta tegola per il Lecce dati i tempi di recupero: il ritorno in campo di Pierotti dovrebbe avvenire nel 2027. Da valutare dunque la sua presenza per la sfida contro la Fiorentina, in programma a inizio gennaio.
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