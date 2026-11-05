Santiago Pierotti, attaccante del Lecce, si è sottoposto a un intervento a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L'operazione, avvenuta presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, ha avuto esito positivo e il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Una brutta tegola per il Lecce dati i tempi di recupero: il ritorno in campo di Pierotti dovrebbe avvenire nel 2027. Da valutare dunque la sua presenza per la sfida contro la Fiorentina, in programma a inizio gennaio.