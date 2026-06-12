"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.": con questo comunicato, il club biancoceleste annuncia che il prossimo mercato dovrà rispettare determinati parametri ed essere, in pratica, a saldo zero.
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Lazio, sarà un’altra estate difficile: il mercato dovrà essere a saldo zero
La Lazio ha comunicato che nella prossima sessione di mercato potrà fare sì delle operazioni di mercato ma all'interno di determinati paletti
I prossimi mesi estivi non saranno molto semplici, quindi, sia per la società di Claudio Lotito che per i tifosi ma anche per il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, arrivato nella Capitale con grande spirito di rivalsa dopo il flop con la Nazionale e che adesso, invece, dovrà essere bravo a gestire una situazione tecnica ed ambientale complessa. Gli eventuali innesti che arriveranno alla Lazio dal mercato saranno legati alle uscite e dovranno rispettare i vincoli economici imposti dal regolamento.
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