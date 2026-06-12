Lazio, sarà un’altra estate difficile: il mercato dovrà essere a saldo zero

I prossimi mesi estivi non saranno molto semplici, quindi, sia per la società di Claudio Lotito che per i tifosi ma anche per il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, arrivato nella Capitale con grande spirito di rivalsa dopo il flop con la Nazionale e che adesso, invece, dovrà essere bravo a gestire una situazione tecnica ed ambientale complessa. Gli eventuali innesti che arriveranno alla Lazio dal mercato saranno legati alle uscite e dovranno rispettare i vincoli economici imposti dal regolamento.