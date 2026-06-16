Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a La Gazzetta: “Ecco Amorim: la sua difesa ricorda quella di Sousa a Firenze”

altre news

La Gazzetta: “Ecco Amorim: la sua difesa ricorda quella di Sousa a Firenze”

La Gazzetta: “Ecco Amorim: la sua difesa ricorda quella di Sousa a Firenze” - immagine 1
Il Milan ha scelto Ruben Amorim. Un tecnico con un approccio tattico che ricorda, in parte, quello di Sousa
Redazione VN

Il Milan ha rotto gli indugi. Ruben Amorim sarà il tecnico dei rossoneri. Una scelta ambiziosa per i rossoneri, visto il profilo dell'ex United. Amorim fino ad un anno e mezzo fa era considerato un tecnico in rampa di lancio, ma l'esperienza a Manchester gli ha cucito addosso una brutta etichetta, Sarà il terzo portoghese nelle ultime 3 stagioni per il Milan, dopo Fonseca e Conceicao. La Gazzetta, scrive di come Amorim sia un cultore della difesa a 3.

La difesa alla Sousa

—  

Una difesa a 3 dinamica, proprio come quella introdotta da Sousa a Firenze nel 2015: "La grande caratteristica del suo calcio è la difesa a tre che, banalmente, fa molto più calcio italiano che portoghese. La "tre" è stata usata da Paulo Sousa alla Fiorentina e per il pubblico italiano quello è un riferimento naturale perché la Viola, con tre difensori e Bernardeschi a tutta fascia, è stata una delle innovazioni più interessanti della Serie A moderna".

Leggi anche
Zoff sicuro su Berardi: “Alla Juventus può dire ancora la sua”
Ag. Zaniolo: “Udinese? Serve un nuovo contratto. È deluso, attende un confronto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA