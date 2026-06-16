La Gazzetta: “Ecco Amorim: la sua difesa ricorda quella di Sousa a Firenze”

Il Milan ha rotto gli indugi. Ruben Amorim sarà il tecnico dei rossoneri. Una scelta ambiziosa per i rossoneri, visto il profilo dell'ex United. Amorim fino ad un anno e mezzo fa era considerato un tecnico in rampa di lancio, ma l'esperienza a Manchester gli ha cucito addosso una brutta etichetta, Sarà il terzo portoghese nelle ultime 3 stagioni per il Milan, dopo Fonseca e Conceicao. La Gazzetta, scrive di come Amorim sia un cultore della difesa a 3.