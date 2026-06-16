Il Milan ha rotto gli indugi. Ruben Amorim sarà il tecnico dei rossoneri. Una scelta ambiziosa per i rossoneri, visto il profilo dell'ex United. Amorim fino ad un anno e mezzo fa era considerato un tecnico in rampa di lancio, ma l'esperienza a Manchester gli ha cucito addosso una brutta etichetta, Sarà il terzo portoghese nelle ultime 3 stagioni per il Milan, dopo Fonseca e Conceicao. La Gazzetta, scrive di come Amorim sia un cultore della difesa a 3.
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La Gazzetta: “Ecco Amorim: la sua difesa ricorda quella di Sousa a Firenze”
Il Milan ha scelto Ruben Amorim. Un tecnico con un approccio tattico che ricorda, in parte, quello di Sousa
La difesa alla Sousa—
Una difesa a 3 dinamica, proprio come quella introdotta da Sousa a Firenze nel 2015: "La grande caratteristica del suo calcio è la difesa a tre che, banalmente, fa molto più calcio italiano che portoghese. La "tre" è stata usata da Paulo Sousa alla Fiorentina e per il pubblico italiano quello è un riferimento naturale perché la Viola, con tre difensori e Bernardeschi a tutta fascia, è stata una delle innovazioni più interessanti della Serie A moderna".
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