Koopmeiners parla dopo la partita di Europa League vinta grazie anche a un suo gol da parte della Juve
VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam
Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juve sull'AZ Alkmaar. Il centrocampista ha parlato anche della gara di domenica:
Devo dare tutto alla squadra ogni giorno, anche durante gli allenamenti. È semplice. Devo fare lo stesso anche questo weekend contro la Fiorentina. Devo continuare così, devo stare sereno nella mia testa, dare tutto con il mio corpo e andare avanti
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