Koopmeiners parla dopo la partita di Europa League vinta grazie anche a un suo gol da parte della Juve

Redazione VN
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VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam

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Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juve sull'AZ Alkmaar. Il centrocampista ha parlato anche della gara di domenica:

Devo dare tutto alla squadra ogni giorno, anche durante gli allenamenti. È semplice. Devo fare lo stesso anche questo weekend contro la Fiorentina. Devo continuare così, devo stare sereno nella mia testa, dare tutto con il mio corpo e andare avanti
Juventus Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4

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