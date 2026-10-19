La Juventus perde un titolare fino alla sosta: salterà anche la Fiorentina
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Brutte notizie in casa Juventus. Oltre alla sconfitta pesante di ieri contro la Lazio per 3-0 allo stadium, Luciano Spalletti perde un titolare fino alla sosta. Si tratta dell'esterno e figlio d'arte Francisco Conceicao, che salterà la sfida di novembre con la Fiorentina e farà rientro dopo la sosta nazionali. Il calciatore portoghese, dunque, si aggiunge alla lista dei giocatori ai box insieme a Yildiz, Thuram e Locatelli. Il comunicato:
A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.
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