Kenan Yildiz si è sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del metatarso. Il giocatore bianconero è in dubbio anche la sfida contro la Fiorentina, in programma a novembre. I tempi di recupero stimati, infatti, si aggirano attorno ai tre mesi.

Il comunicato della Juventus: "Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".