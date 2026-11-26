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A poco più di un anno dal tragico incidente ad Appiano Gentile che è costato la vita all'ottantunenne Paolo Saibene, la vicenda giudiziaria legata al portiere dell'Inter Josep Martinez si avvia verso una svolta decisiva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura di Como ha richiesto il rinvio a giudizio del calciatore nerazzurro, il quale ha formalizzato la richiesta di patteggiamento a un anno con pena sospesa e risarcimento del danno, trovando il consenso della Procura guidata da Massimo Astori.

I fatti risalgono al 28 ottobre dello scorso anno, quando Martinez, al rientro dall'allenamento con la squadra, non riuscì a evitare l'impatto con l'anziano uomo, sbandato nella corsia opposta a causa di un improvviso malore mentre si trovava sulla propria carrozzina. Nei prossimi giorni verrà fissata l'udienza davanti al giudice per valutare e ratificare la sentenza di applicazione della pena.