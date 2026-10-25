Le parole del centrocampista nerazzurro dopo il successo con la Fiorentina

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

VIDEO - Le reazioni social di Inter-Fiorentina: "Jimenez come van Bronckhorst"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, ha parlato a DAZN al termine della gara vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Ennesima rimonta? Non era la prima volta, dice molto sulla nostra mentalità. Anche al 90' ribaltiamo partite come questa, è un messaggio che diamo.
FC Internazionale Milano v Urawa Red Diamonds: Group E - FIFA Club World Cup 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti