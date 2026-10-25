Le parole del centrocampista nerazzurro dopo il successo con la Fiorentina
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Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, ha parlato a DAZN al termine della gara vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Ennesima rimonta? Non era la prima volta, dice molto sulla nostra mentalità. Anche al 90' ribaltiamo partite come questa, è un messaggio che diamo.
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