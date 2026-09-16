Lukebakio e Kaminski fanno esultare i portoghesi
Il Benfica batte il Milan 2-0 a San Siro nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Un esordio amaro per il tecnico rossonero Ruben Amorim, sconfitto proprio contro il suo passato al debutto europeo sulla panchina milanista.
La sfida si sblocca già al 16' del primo tempo, quando il Benfica passa in vantaggio grazie a un gol di Lukébakio. Amorim prova a cambiare le carte in tavola inserendo all'inizio del secondo tempo Pulisic e Gila, ma al 53' arriva il raddoppio dei portoghesi firmato da Kamiński. Sotto di due reti, i rossoneri faticano a imbastire una reazione concreta nonostante gli ingressi successivi di Saelemaekers, Moreira e Rabiot.
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