Il Sassuolo ha scelto di esonerare Alberto Aquilani. Curiosamente per sostituirlo uno dei nomi in ballo, è quello di un suo ex allenatore e compagno, Vincenzo Montella. L'aeroplanino è reduce dall'avventura con la Turchia, ma il suo profilo non ha convinto del tutto il Sassuolo.

La scelta alla fine è ricaduta su Roberto d'Aversa. Secondo Sky, sarà lui il nuovo allenatore dei neroverdi, dopo che nella scorsa stagione era stato accostato con forza anche alla Fiorentina.