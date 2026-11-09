Il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani, ed il sostituto sembra ormai ad un passo
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Il Sassuolo ha scelto di esonerare Alberto Aquilani. Curiosamente per sostituirlo uno dei nomi in ballo, è quello di un suo ex allenatore e compagno, Vincenzo Montella. L'aeroplanino è reduce dall'avventura con la Turchia, ma il suo profilo non ha convinto del tutto il Sassuolo.
La scelta alla fine è ricaduta su Roberto d'Aversa. Secondo Sky, sarà lui il nuovo allenatore dei neroverdi, dopo che nella scorsa stagione era stato accostato con forza anche alla Fiorentina.
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