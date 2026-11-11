Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"

Il direttore sportivo del Parma, Alessandro Pettinà, ha parlato ai microfoni di TMW direttamente dal Social Football Summit di Torino dell'importanza che ha avuto per la sua carriera l'attuale ds viola, Fabio Paratici. Le sue parole:

Paratici il mio modello. Lo rappresenta per me dal punto di vista professionale nella convinzione con cui identifica, conduce e finalizza la costruzione di una rosa. È un punto di riferimento.