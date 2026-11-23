Joshua Zirkzee, a lungo seguito anche dalla Fiorentina questa estate, potrebbe tornare in Serie A a gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante del Manchester Uniter sarebbe finito nel mirino di due club. Uno di questi è il Como che sta valutando una pedina da inserire al posto di Moise Kean, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.

Anche il Napoli sta monitorando l'ex Bologna. In caso di addio di Lorenzo Lucca, Zirzkee, sarebbe il primo indiziato. Al momento sono solo ipotesi considerando che l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dello United potrebbe cambiare la situazione.