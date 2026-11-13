Il mercato italiano continua ad osservare il profilo di Joshua Zirkzee. La Fiorentina ci aveva provato in estate
VIDEO - Zidane e l'elogio a Lippi: "Alla Juve giocavo male", poi lui mi cambiò"
Dopo un'estate movimentata, Joshua Zirkzee è rimasto al Manchester United. La Fiorentina e la Juventus avevano tentato di riportarlo in Italia, ma niente da fare, i Red Devils non sono riusciti a trovare un sostituto. Lo spazio ad Old Trafford è poco, anche se nell'ultimo match l'ex Bologna è andato in rete.
A gennaio potrebbe essere il Napoli la squadra maggiormente interessata a Zirkzee, tentando di ripetere l'operazione Hojlund. Come scrive il Corriere dello Sport, nel mercato di riparazione gli Azzurri potrebbero tentare l'affondo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Il rebus portiere e le altre colonne: com'è messa la Fiorentina verso il futuro
Ex viola
Ma Solomon? Che fatica al West Ham in B: pochi gol, nuovo tecnico e ora panchina
Rassegna stampa
CorFio: "Fiorentina, costi disastrosi. Ma Joseph Commisso ricapitalizza di 100mln"
Rassegna stampa
Come giocherà Vanoli con Atta? Repubblica: "Pronto il dualismo con Goncalves"
Rassegna stampa
Nazione: "Pongracic, Ndour e Atta. Come va il recupero degli infortunati"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti