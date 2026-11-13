Il mercato italiano continua ad osservare il profilo di Joshua Zirkzee. La Fiorentina ci aveva provato in estate

Niccolò Meoni
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Dopo un'estate movimentata, Joshua Zirkzee è rimasto al Manchester United. La Fiorentina e la Juventus avevano tentato di riportarlo in Italia, ma niente da fare, i Red Devils non sono riusciti a trovare un sostituto. Lo spazio ad Old Trafford è poco, anche se nell'ultimo match l'ex Bologna è andato in rete.

A gennaio potrebbe essere il Napoli la squadra maggiormente interessata a Zirkzee, tentando di ripetere l'operazione Hojlund. Come scrive il Corriere dello Sport, nel mercato di riparazione gli Azzurri potrebbero tentare l'affondo.

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