Alberto Gilardino si presenta come nuovo allenatore del Parma

Redazione VN
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Alberto Gilardino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Parma. Le sue parole sul suo ritorno, ma in un'altra veste:

Ho avuto tanti allenatori, a Parma Prandelli e Carmignani: entrambi sono stati importanti per me. Ho cercato di rubare qualcosa da ognuno, ma quando si è in prima persona le caratteristiche di quello che vuoi trasmettere sono personali.

L'idea di gioco

Non credo nei numeri ma nei principi mentali che un giocatore riesce a recepire e mettere in campo: ritagliarsi spazio, essere aggressivi, riuscire ad alzare il baricentro... Tutto dipende dalle caratteristiche dell'avversario e dalla strategia che si vuole portare. Nella proposta c'è la volontà di fare qualcosa di propositivo per cercare di esaltare i giocatori che abbiamo, e c'è la disponibilità dei giocatori.
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Bernabé e Nicolussi

Bernabé è un giocatore di qualità. Ha ricoperto tanti ruoli. Ha giocato come terzino, come interno di centrocampo, come play. Può ricoprire uno o due ruoli secondo me. Quando rientrerà, i giocatori di qualità sono indispensabili, c'è anche Nicolussi.

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