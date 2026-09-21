Daniele De Rossi è stato confermato sulla panchina del Genoa
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Contro il Parma è arrivata un'altra sconfitta che si aggiunge alle altre quattro senza vittorie. Il Genoa, fin qui, ha raccolto solo un punto e l'allenatore Daniele De Rossi è stato messo in discussione dai più.
Nonostante ciò la società ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico che sarà in panchina contro la Fiorentina al rientro dalla sosta. Chi invece non è certo della propria posizione è il ds Diego Lopez. Secondo l'emittente TeleNord, sul direttore sono sorti alcuni dubbi.
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