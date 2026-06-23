Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. La società bianconceleste ha sciolto le riserve per il dopo Maurizio Sarri, affidando la guida tecnica della prima squadra all'ex commissario tecnico della Nazionale.
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Gattuso alla Lazio, è ufficiale: il comunicato del club
Gattuso riparte ufficialmente da Roma, sponda Lazio, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali con l'Italia
Il club di Claudio Lotito ha annunciato l'accordo attraverso una nota stampa sul proprio sito internet:
"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".
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