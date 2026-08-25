Frosinone, due colpi prima della sfida contro la Fiorentina: arrivano un difensore e un attaccante per Alvini

Redazione VN
Dragusin

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Il Frosinone corre ai ripari dopo la sconfitta contro la Juventus e a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina. Arrivano due colpi in entrata per Alvini, definito l'arrivo di Enzo Tchato, terzino destro del Montpellier. Siamo alle firme, poi, l'ufficialità. Frosinone, poi, attento anche per quanto riguarda l'attacco, come sottolinea Di Marzio.

In questo senso, è ai dettagli l'arrivo di Daniel Birligea, punta centrale di proprietà dello Steaua Bucarest e ormai prossimo allo sbarco in Serie A.

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