Cesc Fabregas prepara la sua seconda gara di Cahmpions da tecnico del Como. Domenica ci sarà la sfida per la Fiorentina, un tour de force non da poco per lo spagnolo. Le sue parole a Sky Sport:

"Turnover? Non lo so, è la prima volta nella storia che lo facciamo ed è la prima volta per me in carriera. Molti hanno esordito contro il Lipsia in Champions, è una crescita costante la nostra, sappiamo che saremo giudicati per i risultati, ma stiamo vivendo un sogno che piano, piano deve diventare una realtà. Siamo all'inizio, chi ha fatto qualcosa nella sua vita sa che ciò che fai il primo giorno non è la stessa cosa dopo 10 anni. Sono tranquillo, voglio far giocare tutti il più possibile, lo meritano... Mi fanno godere come competono, non dimentico quanto fatto, ma siamo il Como, la nostra storia spero sia lunga. Ognuno la pensa come vuole, sono davvero molto tranquillo. Kean domani non ci sarà"