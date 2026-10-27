Maurizio Sarri non ha pace, per lui le brutte notizie non sono finite: anche Gianluca Scamacca si ferma in vista della trasferta di Firenze. Come riporta l'Atalanta sul proprio canale ufficiali "Gianluca Scamacca, al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana".

La Dea fa il punto anche sugli altri acciaccati. Sulemana e Scalvini hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Hien. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie.

Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.