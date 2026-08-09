Il tecnico del Genoa torna su un tema tanto caro agli allenatori: il mercato aperto ad inizio torneo

Redazione VN
Parma Calcio 1913 v US Sassuolo Calcio - Serie A

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Dopo l'amichevole disputata contro il Deportivo La Coruna, l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi parlando con i giornalisti presenti ha toccato un tasto dolente per tutti gli allenatori:

Il mercato che finisce dopo la seconda partita di campionato è un'idiozia, un abominio burocratico. Ma come è possibile che dopo anni in cui tutti gli allenatori o quasi denunciano questa situazione nessuno faccia niente? E non sto parlando soltanto dell'Italia. E' un qualcosa che devasta tutti. Non credo sia un problema per le società, se vogliono aspettare il 30 agosto per fare un'operazione, aspetteranno il 15 se chiudesse appunto il 15 di agosto. E invece no, si continua così. E' una situazione stupida e sbagliata.
FIORENTINA VS GENOA

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