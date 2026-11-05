Le parole del tecnico degli orobici dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Kairat Almaty

Redazione VN
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VIDEO - Sarri: "Hanno ragione le curve, questo calcio non piace neanche a me"

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Serata di Conference League per l'Atalanta, che davanti al proprio pubblico non riesce a superare il Kairat Almaty (1-1). L'allenatore dei bergamaschi Maurizio Sarri commenta a Sky Sport:

Non poteva essere questa la settimana del rilancio, avevamo quattordici giocatori tra infortunati ed acciaccati, per di più quella di stasera era l'ottava partita in ventitré giorni, un vero e proprio tour de force. Potevamo vincerla ma se prendiamo pure gol stupidi tutto diventa più complicato. Abbiamo fatto girare la palla in un modo troppo lento e contro una squadra chiusa diventa davvero difficile trovare gli spazi giusti. Conquisteremo la qualificazione al turno successivo più avanti, quando staremo sicuramente meglio sotto tutti i punti di vista.
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