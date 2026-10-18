Le parole in conferenza stampa del calciatore del Como
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Il calciatore del Como, Mattia Liberali, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita del Franchi giocata contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Fabregas non mi ha detto niente, mi ha lasciato sereno. Mi ha lasciato entrare in campo, libero e per farmi divertire. Io non mi sento ripagato dellas celta che ho fatto. Sono sereno al 100%. L'importanta era essere sicuro della scelta fatta e così è. Abbraccio con Fabregas dopo il gol bello.
Sul gol
Esordio con gol? Bellissimo. Son felice anche per la vittoria, perché non è stata facile, ma sofferta. Ho lavorato tanto e io penso che con i il duro lavoro poi i risultati arrivano sempre. Quel controllo oriebntato? Il controllo fa l'80% del gol, fa tutto, perché ha mandato fuori dai giochi il difensore.
Sui giovani in Serie A
Quest'anno vedo tanti italiani e sono contento di questo. Ieri ho visto Lulli e gli ho scritto. Molti stanno credendo nei giovani quest'anno e ne sono felice.
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