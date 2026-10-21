L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar, ha affrontato il tema delle reti subite dalla formazione nerazzurra in questo avvio di stagione. Sono infatti 14 i gol incassati nelle prime nove partite tra Champions League e Serie A, un dato che ha alimentato alcune critiche sulla tenuta difensiva della squadra. Il tecnico nerazzurro ha voluto fare chiarezza sulla questione, ricordando che anche l'Inter ha dei limiti:

L’obiettivo dovrebbe essere quello di evitare di incassare gol, ma per riuscirci servono equilibrio, maturità, intensità e determinazione. Dobbiamo però essere consapevoli che nessuna squadra è perfetta e anche noi abbiamo dei limiti, sia a livello collettivo sia individuale. Ci sono fattori e situazioni che possono condizionare l’andamento di una partita. Ciò che conta davvero, per me, è che tutto il gruppo, dai titolari a chi entra a gara in corso, dia il massimo per conquistare il risultato. Non dobbiamo essere considerati una squadra infallibile, né voglio che una sconfitta dell’Inter venga vissuta come una tragedia nazionale. Non è mai stato così e non deve esserlo in futuro. A volte sembra che soltanto noi abbiamo il dovere di vincere, mentre alle altre squadre non venga richiesto lo stesso, e questo non è giusto. Questo gruppo lavora sempre per ottenere il successo, ma nel calcio si può vincere, pareggiare oppure perdere.