La Procura di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell'Udinese Franco Soldati e il vicepresidente Stefano Campoccia, oltre a un'ammenda di 500 mila euro per il club friulano. Le richieste sono state formulate nel corso dell'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Udine e riguardano l'operazione di plusvalenza legata al trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus. Secondo l'accusa, nel 2018 il centrocampista fu ceduto in prestito all'Udinese con un'opzione di riacquisto fissata a 20 milioni di euro che, in realtà, avrebbe mascherato un obbligo irrevocabile di ricompra da parte del club bianconero.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Caso Mandragora, chiesti due anni di reclusione per la dirigenza dell’Udinese
altre news
Caso Mandragora, chiesti due anni di reclusione per la dirigenza dell’Udinese
Udinese, la Procura chiede 2 anni per Soldati e Campoccia e 500 mila euro di multa al club per il caso plusvalenze legato a Mandragora.
Per la Procura, l'operazione avrebbe consentito all'Udinese di registrare una plusvalenza superiore ai 3 milioni di euro e di evadere oltre 400 mila euro di Ires. A Soldati, Campoccia e alla società vengono contestati i reati di falso in comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta ed evasione fiscale. La difesa del vicepresidente ha chiesto l'assoluzione sostenendo che il fatto non sussiste, mentre le posizioni del presidente e del club saranno esaminate nell'udienza del 15 settembre, data in cui è attesa anche la decisione del giudice. Lo si legge su Sportmediaset.
© RIPRODUZIONE RISERVATA