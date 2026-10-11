Le parole del direttore sportivo del Como sul caso Moise Kean-Nazionale

Redazione VN
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Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Dazn dell'infortunio di Moise Kean dopo le polemiche nella giornata di ieri di Cesc Fabregas (LEGGILE QUI). Le sue paorle:

Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni.
Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27

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