Alta tensione nel ritiro della Lazio. Durante la seduta di allenamento di questa mattina a Formello, Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor sono stati protagonisti di un acceso confronto. Tutto è nato dopo un contrasto di gioco che ha portato il centrocampista olandese a fermarsi per lamentare un colpo subito. Il tecnico biancoceleste, ritenendo l'intervento regolare, lo ha invitato a proseguire l'esercitazione, ma la reazione verbale del giocatore ha fatto degenerare la situazione.

Gattuso ha quindi deciso di allontanare Taylor dal campo, invitandolo a rientrare negli spogliatoi. L'allenamento è poi proseguito senza ulteriori problemi, mentre nelle prossime ore è atteso un chiarimento tra le parti. Se il centrocampista prenderà regolarmente parte alla prossima seduta, l'episodio potrebbe essere archiviato come un semplice momento di tensione tipico del precampionato.