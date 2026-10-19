Gleison Bremer, difensore della Juventus, non ci sta e a Sky si lascia andare a parole che faranno discutere dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio:

Abbiamo fatto una brutta partita, stiamo un po' male come normale che sia, soprattutto quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita e ripartire. Noi giochiamo bene, abbiamo giocato bene fino al loro primo gol. Quel gol ci ha creato delusione. Dobbiamo concretizzare, poi loro segnano e cambia tutta la partita.

Cosa non va

Il mister dà indicazioni, ma alla fine andiamo in campo noi. Però siamo 11 giocatori più 5 cambi. Io non posso prendere in braccio tutti, io posso parlare, dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere, io arrivo fino ad un certo punto. C'è chi ha più carattere, chi meno, c'è chi sente i fischi e magari ha paura. Se paragoni alla Juve di qualche anno fa è diverso, questo pesa. Non sto puntando il dito contro i ragazzi, ma ognuno ha il suo carattere, ci sono anche tanti nuovi, c'è chi quando vanno male le cose un po' si nasconde.

È arrivata poi la dichiarazione di Spalletti, sempre a Sky: "Bremer deve rispondere, è bene che faccia delle analisi ma lui è dentro la partita di stasera come ci sono io dalla tribuna. Individualmente bisogna parlare di noi stessi prima di parlare della squadra. Nella mia analisi io, per la conduzione di tutto ciò che ci ha portato a fare la prestazione di stasera, devo farmi delle domande e trovare delle risposte sennò sarebbe tropo facile incolpare altre cose".